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أخبار البلد

الرى: مواطن وراء كسر بعض البلاطات الخرسانية بإحدى ترع العياط

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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أمل مجدى
وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كل من مستشار الوزير لإدارة المياه، والقيادات التنفيذية بالوزارة، والتفتيش الفني بالوزارة لمعاينة إحدى الترع بمركز العياط بمحافظة الجيزة على الطبيعة بعد ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من حدوث شروخ في بعض البلاطات الخرسانية  بها.

وبحسب بيان لوزارة الري فقد أوضحت المعاينة أن  الترعة المقصودة هي ترعة المعرقب والتي يبلغ طولها ٨.٦٠٠ كيلومتر وتخدم زمام ٤٢٠٠ فدان ويتم تأهيلها حاليا ضمن المشروع القومى لتاهيل الترع. 

ولفت البيان إلى قيام بعض المواطنين يوم ١٥ ديسمبر الجاري بكسر تروس بوابة فم الترعة عنوة وفتح البوابة في غير دور التشغيل المحدد للترعة وذلك بعد صب الخرسانة بساعتين ومغادرة طاقم الإشراف مما نتج عنه ترييح في بعض البلاطات. 

وأشار البيان إلى قيام الإدارة العامة لري الجيزة علي الفور بتكسير البلاطات التي بها شروخ وإزالتها من الموقع وإعادة صب بلاطات جديدة في وجود طاقم الإشراف وتم عمل محضر إثبات حالة بواقعة التعدي علي البوابة بقسم شرطة العياط، كما تم المرور على الترعة و وجد أن أعمال التأهيل الجارية تسير بحالة حسنة وفي وجود طاقم الإشراف ويتم العمل طبقا للمواصفات مع عمل الاختبارات علي المواد المستخدمة بأحد كليات الهندسة. 
 
الجدير بالذكر أنه جاري حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة ، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات ، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

وتشكر الوزاره المتابعين للمشروع علي مواقع التواصل لحرصهم علي المشروع القومي ومعالجة اي مشكلة في مهدها.

كما تؤكد الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع طبقا للجدول الزمنى، مع الإلتزام بالتنفيذ في وجود أطقم الإشراف بهدف تحقيق أعلى المستويات في جودة التنفيذ ، مع قيام لجان مرور دورية من الوزارة بمتابعة موقف تقدم تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى درجة من الجودة.
الرى: مواطن وراء كسر بعض البلاطات الخرسانية بإحدى ترع العياط
الرى: مواطن وراء كسر بعض البلاطات الخرسانية بإحدى ترع العياط
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