ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: بعض الجهات الحكومية غير ملتزمة بارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد

طالب النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب من جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين التنفيذيين تطبيق جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا منذ ظهور هذا الفيروس ، معربًا عن أمله فى أن تكون الحكومة قدوة فى الالتزام بهده القرارات وفى مقدمتها ارتداء الكمامات داخل جميع الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات والشركات التابعة للحكومة.

وقال " الكوروانى " فى بيان له اصدره اليوم ان هناك بعض الجهات الحكومية لاتزال تتعامل بتهاون مع مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات ، مشيرًا الى أنه لاحظ ذلك الامر داخل بعض البنوك وداخل بعض المدارس ومكاتب الشهر العقارى ومحطات وقطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق ومكاتب البريد والسنترالات مطالبا من كبار المسئولين بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية بشن حملات مفاجئة على جميع مواقع العمل والانتاج والجهاز الادارى للدولة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد النائب محمد الكوروانى أنه ان الأوان لتطبيق القانون بكل حسم وقوة وبدون اى استثناء على جميع المخالفين لجميع القرارات الصادرة من الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة بعد الارتفاع الكبير فى معدلات الإصابة.

معلنًا تأييده لاتجاه الحكومة بالا يكون تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة من خلال جهاز الشرطة وحده ووجود جهات اخرى لإنفاذ القانون ضد المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى: لن ننجح في مواجهة الموجة الثانية لكورونا إلا بتعاون المصريين مع الحكومة

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين للإجراءات الوقائية

بخلاف الـ4 آلاف جنيه.. استحداث عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامة

أبوهميلة: غلق المنشآت المخالفة 3 أيام يأتي للخروج من موجة كورونا الثانية بأقل الخسائر

برلماني يشيد بإجراءات هيئة المترو ضد مخالفي كورونا .. ويطالب جميع المؤسسات بتطبيقها

رئيس "المؤتمر": كلمة السيسي لمواجهة كورونا تاريخية.. وجاءت في توقيت مناسب

ترشيحاتنا

بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

سقوط قتلى ومصابين في انفجار ضخم هز مطار عدن

وصول ممثلي الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى اتحاد الكرة

تُنشر لأول مرة.. رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده عام 1972م

Advertisements

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بخصوص عودة أجايي

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور