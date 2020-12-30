برلمانى: بعض الجهات الحكومية غير ملتزمة بارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا





طالب النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب من جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين التنفيذيين تطبيق جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا منذ ظهور هذا الفيروس ، معربًا عن أمله فى أن تكون الحكومة قدوة فى الالتزام بهده القرارات وفى مقدمتها ارتداء الكمامات داخل جميع الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات والشركات التابعة للحكومة.





وقال " الكوروانى " فى بيان له اصدره اليوم ان هناك بعض الجهات الحكومية لاتزال تتعامل بتهاون مع مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات ، مشيرًا الى أنه لاحظ ذلك الامر داخل بعض البنوك وداخل بعض المدارس ومكاتب الشهر العقارى ومحطات وقطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق ومكاتب البريد والسنترالات مطالبا من كبار المسئولين بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية بشن حملات مفاجئة على جميع مواقع العمل والانتاج والجهاز الادارى للدولة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد النائب محمد الكوروانى أنه ان الأوان لتطبيق القانون بكل حسم وقوة وبدون اى استثناء على جميع المخالفين لجميع القرارات الصادرة من الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة بعد الارتفاع الكبير فى معدلات الإصابة.





معلنًا تأييده لاتجاه الحكومة بالا يكون تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة من خلال جهاز الشرطة وحده ووجود جهات اخرى لإنفاذ القانون ضد المخالفين.