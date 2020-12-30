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برلمان

نائب يشيد بـ«عميد حقوق عين شمس» لحسمه فى مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان التحية والتقدير للدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس على حسمه فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وإعلانه عن طرد وحرمان اى طالب لايرتدى الكمامة من دخول امتحانات الفصل الدراسى الاول التى ستنطلق يوم 6 يناير المقبل وتنتهى 4 فبراير.

وقال " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم كنت أتمنى ان يصدر مثل هذا القرار المهم من المجلس الاعلى للجامعات وايضًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مطالبًا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالى اصدار مثل هذا القرار ليتم تطبيقه على جميع الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة وايضا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ليتم تطبيقه على جميع المدارس طالما هناك اصرار من الوزيرين على اجراء الامتحانات وعدم تعطليها خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

كما طالب النائب محمد إسماعيل من جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات وايضا مديرى مديرى مديريات وإدارات التعليم على مستوى الجمهوريك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم للجان وتوفير المطهرات والكمامات وغيرها من الإجراءات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى حفاطًا على ابنائنا التلاميذ والطلاب.
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