داليا السواح تكتب: لقد كان عاما مليئا بستر الله

٢٠٢٠... عام بألف عام ظننا أنه لن يمر ولكنه انتهى بكل ما فيه رغم كل الأحداث التي مرت به ومازالت، لن نقول إن الأسوأ لم يأت بعد فما مررنا به لم نكن نتوقع أن يكون أبدا بهذا السوء ولكنه يمر، فدائما الكبوات طوال تواجدها فهي الأسوأ بالنسبة لنا عن سابقتها إلا أن تنتهي وتمر فننسي آلامها ونستعد للتي تليها .

بدأ عام ٢٠٢٠ ولمثالية الأرقام توقعنا عاما منفردا ومميزا عن باقي الأعوام وفي حقيقه الأمر فقد كان، علي مستوي العالم ومع بدايات العام وملامح كوفيد ١٩ التي بدأت تظهر عالميا إلا أن تأثرنا بها في أوائل مارس لينقلب الاقتصاد العالمي رأسا علي عقب ولتقف إدارة الأزمات علي مستوي الدول العظمي عاجزة مكتوفة الأيدي عن احتواء الموقف ليظهر الوجه الحقيقي لتلك الدول وهشاشتها الداخلية وكأنها الإشارة الربانية لتغيير خريطة العالم... لتأتي البيانات الاقتصادية صادمة وليرتفع الذهب إلي معدلات قياسية بديلا وملاذا آمنا ونصطدم بأسعار النفط التي هوت عالميا لأول مرة إلا أن يصل سعره بالسالب تحت الصفر.. التزمنا بيوتنا وأغلقنا أبوابنا علي أطفالنا خوفا من الفيروس القاتل الذي إذا تمعنت في قدرة الله به رغم هلع البشر منه تجد علاجه من أبسط ما يكون بل إذا فكرت قليلا ستجده إلا أننا حتي الآن نقف عاجزين أمام العديد من الأمراض المزمنة كالسرطان والإيدز وغيرها رغم توافر الأموال إلا أن العلاج مبهم وغير معروف .. طوال سعينا لأرزاقنا وعملنا كنّا نجلس أحيانا نتمنى الراحة والعمل من بيوتنا وكأن أبواب السماء كانت مفتوحة ليستجيب لدعواتنا الله ويحدث ويتوقف العمل ونغلق أبوابنا علينا ولكن خوفا على أنفسنا وذوينا من الأمراض وتطول المدة ونشعر بالملل ونتمنى أن نعود إلي العادي والروتين الذي تمردنا عليه... فكم أصبح الروتين اليومي الآن نعمة نتمنى الرجوع لها مجددا.

المرض والخوف والهلع كان سببا في تزايد روابطنا الأسرية ببعض مجددا وجلوسنا مع أطفالنا وذوينا واهتمامنا بهم واكتشاف أوجه قصورنا ومعالجتها واكتشاف مواهب بداخلنا لم نكن نستشعرها في زحام الحياة... قد كان عاما مليئا بستر الله علينا!!!!

بالطبع نعم .... أنفاسنا حتى الآن هي نعمة من نعم الله علينا .. وبيوتنا هي نعم الله علينا حتي من فارق حبيب أو صديق أو سند أو عائل بسبب المرض فقد كانت نعمة الله عليه لنيل الشهادة وضمانه لجنة الآخرة ... كان عاما مليئا بستر الله في كل مؤسسة حافظت علي أعمالها وموظفيها وفريقها رغم ورود انخفاض رواتبهم ولكنه كان سببا لأن يشعر الجميع بفضل ونعمة الله علينا بالعادي الذي كنّا مللنا منه، كان عاما مليئا بستر وفضل الله فكم من شخص اكتشف قدراته ومقومات بشخصيته خلال تلك الفترة لم يكن يشعر بها ... وكم من أفكار ريادية وفرص ظهرت بسبب هذه الأزمة وكم من كيان انتعش بسبب تلك الأزمة وكم من مؤسسة عانت وراجعت حسابتها وغيرت خريطتها لتتأقلم مع الأحداث الراهنة ولكن في النهاية ماذا حدث .... ما زلنا نعافر وأصبحنا نقاوم المكوث في بيوتنا مغلقين أبوابنا راغبين في عودة أعمالنا رغم المرض ... ما زلنا نقاوم تداعيات الأزمة ونفكر ونبدع ونبحث عن الفرص للخروج منها ... اجعلوا عام ٢٠٢١ عام الإنجازات في مجالات أعمالكم، و ضعوا خريطة لعالمكم، لا تدعوا المرض يتحكم في مخططاتكم تعلموا أن تستعدوا دائما للأسوأ ولكن بالبديل .. لن نعيش مكتوفي الأيدي فلكل أجل كتاب (اعقلها وتوكل) خذ حذرك واذهب لعملك لا تستهينوا بالمرض ولكن لا تتركوا أنفسكم فريسة له ... فلولا ستر الله لما كنّت أنا شخصيا أكتب اليوم لكم تلك الكلمات ... أعزائي القراء كل عام وأنتم في حفظ الله ورعايته .