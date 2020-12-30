فض أسواق عشوائية بقري مركز بسيون للوقاية من أخطار كورونا..صور

تمكنت الوحدة المحلية بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية من فض اسوق قرى "شبراقاص وميت الليت وميت غزال " بسبب تشغيلهم وإقامتهم بالمخالفة لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر للحماية من فيروس كورونا وفى إطار الإجراءات الاحترازية.









كان محافظ الغربية، أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة التى يقام بها السوق فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأكد محافظ الغربية، أنه لاتهان في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات سيتم إحالته للتحقيق.









كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أصدر قرارًا بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



