ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رويترز: 5 قتلى على الأقل جراء انفجارات مطار عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:59 م
إنفجار مطار عدن
إنفجار مطار عدن
Advertisements
هاجر إبراهيم
أعلنت وكالة رويترز، عن وجود 5 قتلى على الأقل جراء انفجارات مطار عدن، وفقا لما أعلنته فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها.


وفى سياق آخر، قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إنه بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وبجهود من التحالف العربي الداعم للشرعية، وعلى رأسه السعودية، ومشاركة فاعلة من الإمارات، يكون اليمن قد بدأ يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة وإنهاء الأزمات التي ظل يعانيها منذ انقلاب جماعة الحوثي واستيلائها على السلطة في سبتمبر 2014.


وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان "اليمن على طريق المصالحة"، إلى أن التحديات التي تقف أمام الحكومة الجديدة ليست هينة، لكن الطريق أصبح سالكًا لإنجاز تحول حقيقي في مسار الأزمة وتذليل العقبات التي كانت تحول دون حضور الدولة بشكل فاعل في المناطق المحررة، خاصة الجنوبية، التي تمكنت من طرد القوات الموالية لجماعة الحوثي، والانتصار لحقّها في أن تبتعد عن المشاريع الخارجية، التي تهدف إلى رهن اليمن كله إلى أجندات تتعارض مع المشروع العربي الكبير في اليمن.


وأوضحت "الخليج"، أن طريق المصالحة في اليمن بات مفتوحًا، وأمام المكونات السياسية كافة فرصة لخدمة وطنها وتطبيق نهج لمالجة الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها، وترميم الجراح التي خلفتها الحرب والالتفات إلى مفاتيح التنمية، فهي الكفيلة بإعادة الاستقرار المفقود لسنوات طويلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحيفة الخليج الإماراتية: تهديد ميليشيا الحوثي للمنطقة العربية بات يستوجب تحركاً عربياً ودولياً

7 قتلى و10 إصابات.. مجزرة جديدة في اليمن ترتكبها ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني ينتصر.. تحرير سلسلة جبلية استراتيجية من سيطرة الحوثي

البيان الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي

أبرز اهتمامات صحف الإمارات: الجيش الليبي يخير الأتراك بين الرحيل والحرب.. إسرائيل منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران.. واليمن على طريق المصالحة

"الخليج" الإماراتية: اليمن يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة

ترشيحاتنا

سقوط مدنيين ومسئولين محليين بين القتلى والجرحى فى انفجار مطار عدن

أخبار الرياضة| أزمة تعرقل احتراف مصطفى محمد في فرنسا.. حكام مباريات اليوم بالدوري

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

تحذير خطير.. ممرض أصيب بـ كورونا رغم تلقيه لقاح فايزر..تفاصيل عجيبة

مع استئناف الرحلات.. قرار عاجل للطيران المدني الكويتي لإعادة العالقين بالخارج

رويترز: 5 قتلى على الأقل جراء انفجارات مطار عدن

Advertisements

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بخصوص عودة أجايي

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور