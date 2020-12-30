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رياضة

مدرب بيراميدز يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك.. وطموحاته الفترة المقبلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:02 م
اروابارينا
اروابارينا
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منتصر الرفاعي
أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن تولى مهمة نادي بيراميدز، جاء بعدما عرض عليه النادي وقام بالتحدث معهم ووافق على عرضهم.



وقال عبر تصريحات تليفزيونية: "مفاوضاتي مع النادي الأهلي والزملك كانت مجرد كلام، وأنا سعيد في نادي بيراميدز مع إدارة النادي المحترمة".


وأضاف: "الفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ونحاول بقدر الإمكان أن نضعهم على الطريق، وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل إدارة النادي".


وتابع: "إدارة نادي بيراميدز لديها نظرة، ولديها هدف عن طريق المشاريع الجيدة بوضع الفريق في المكانة المتميزة ويملكون ثقافة الفوز وتحقيق  أهداف معينة سواء على المدى القصير أو البعيد".


واستطرد: "فكرة النادي هي النظر للمستقبل وصناعة تاريخ له، ولكن علينا النظر إلى الأندية الكبيرة تاريخيا مثل الأهلي والزمالك في مصر، ولكن في عالم كرة القدم الرغبة والطموح لا بد أن يتواجدان مع العمل". 


وأوضح: "لمست مجلس الإدارة والمسئولين في كرة القدم بنادي بيراميدز مع اللاعبين بأن هناك أهدافًا يريدون أن يحققونها". 


وأردف: "إدارة بيراميدز تحدثت معنا بأن النادي يحقق الأهداف في البطولات التي يشارك فيها، ولكن ذلك يأتي من خلال العمل والجهد، والنادي يملك مجموعة من اللاعبين الأذكياء".


وواصل: "الأهم بالنسبة لنا في بيراميدز هو الأداء الجيد والكفاح من أجل تحقيق أهدافنا، نحن لا نملك الجماهيرية الكبيرة، ولكن عن طريق العمل نجعل الجمهور المصري يستمتع بهذا الفريق".
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