رشاد عبده: قرار البنك المركزي خطوة جيدة وتفعيل حقيقي للشمول المالي

اتخذ البنك المركزي، حزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، منذ مارس الماضي، حيث شملت إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي ATM لمدة آخرها ديسمبر الجاري، ولكن البنك المركزي اتخذ قراره أمس بمد الفترة إلى نهاية يونيو 2021.





وحول الأمر قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنها خطوة جيدة ومدروسة كونها تساعد في تعزيز الشمول المالي الذي تنادي به الدولة وفي نفس الوقت لتجنب التعامل المباشر بين المواطنين في عملية انتقال الأموال لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا فالبديل يكون باستخدام الصراف الآلي لعدم تعطيل مصلحة المواطن.





وتوقع "عبده" أن تمتد الفترة لأكثر من 6 أشهر حيث أن هذا القرار سيخضع للدراسة في هذه الفترة ومن الممكن أن يظهر عن إيجابيات كثيرة ويتم امتداده لفترة أخرى لما له من تسهيل كبير على المواطنين وتفعيل حقيقي للاقتصاد الرقمي.





ويذكر أن قرار "المركزي المصري" تضمن الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما قرر إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول و إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.