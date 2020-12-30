ما أقصى عدد لصلاة الاستخارة .. الإفتاء تجيب

في الأمور المبهمة فقط، مشيرًا إلى أنه من الخطأ أداؤها في الأمور كافة، وكذلك انتظار علامة لها بمنام أو إحساس.

وأفاد «عطية» في إجابته عن سؤال: « أعمل بمجال المبيعات، وقبل قيامي بأي عمل أصلي صلاة استخارة، فما حُكم ذلك؟»، أن هذا خطأ، لأنه ليس هناك ما يُسمي

لكل شيء، وإنما هي في الأمور المبهمة فقط.