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حوادث

ضبط مقاول محكوم عليه بالحبس 21 سنة وغرامات 56 مليون جنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، والمحكوم عليه في (65) حكم حبس (جزئى ومستأنف وغرامات) فى قضايا "مبانى - تبديد" بإجمالي عقوبات بالحبس (21سنة و 6 شهور) ، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من (65,220,000 مليون جنيه).

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام فى كشف غموض العثور جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة وتبين بأن شقيقهاوراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها.

تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا بالعثور على جثة ٢٦ سنة ربة منزل ونجلها 3 سنوات بشقة بدائرة القسم وما قرراه شقيقيها كلًا من  عامل 32 سنة وسائق توك توك 23 سنة مقيمان بالشقة محل البلاغ وان المجنى عليها مُطلقة وتقيم برفقتهما بالشقة سكنهما وأنه أثناء عودة  الاول من  عمله تقابل مع شقيقه الثانى ولدى صعودهما للشقة عثرا على جثتها ونجلها وأضافا بعدم تواجد نجل اخر لها 4 سنوات .

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل بمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المُبلغ الثاني .

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