ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طقس الخميس .. بارد على معظم الأنحاء.. والقاهرة 11 درجة ليلا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:09 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد ، الخميس ، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، مائلا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة دافئا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
 
شبورة مائية كثيفة صباحا تصل الى حد الضباب احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11
الاسكندرية 20 13
وادى النطرون 21 12
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 21 12
بلطيم 21 13
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 06
بورسعيد 21 14
دمياط 21 13
الزقازيق 21 11
المنصورة 21 11
الاسماعيلية 23 12
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 20 11
رأس سدر 22 11
نخل 20 02
نويبع 24 17
طابا 22 14
كاترين 17 03
الطور 23 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 08
بنى سويف 21 08
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
ادفو 25 11
أبوسمبل 26 12
الوادى الجديد 25 07
شلاتين 26 16
ابو رماد 25 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 18
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

طقس الخميس.. دافئ على معظم المحافظات والعظمى في القاهرة 23

الأرصاد الجوية تعلن موعد الموجة الجديدة من عدم استقرار الطقس

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار على 11 منطقة بالجمهورية.. تفاصيل

شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور

طقس الأربعاء بارد ورياح وشبورة مائية .. والصغرى بالقاهرة 13

ترشيحاتنا

فصل إمام مسجد.. "الإدارية العليا" تكشف أحد ألاعيب الإرهابية في استغلال الدين والمتاجرة به

كل ما يحدث مريب.. تصريحات مثيرة لرئيس الوزراء اللبناني عن تفجيرات مرفأ بيروت

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

الجونة يتصدر الدوري مؤقتًا بالفوز 1-0 على المقاصة

Advertisements

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 43 خطيبًا بنظام المكافأة على بند تحسين المستوى المادي

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

صورة وبطاقة الشاب المصري الذي لقى مصرعه على يد شاب سعودي.. تفاصيل

تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج زراق تحت العين بالأعشاب

يسرا اللوزي و رانيا يوسف.. 3 وقائع تنمر هزت الوسط الفني | تفاصيل

تعرف على قائمة السيارات الأكثر ترخيصا في وحدات المرور بمصر