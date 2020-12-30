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حوادث

مصرع طفل أثناء لهوه بمبنى تحت الإنشاء بإحدى قرى المنزلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:57 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي طفل مصرعه أثناء لهوه في مبنى تحت الإنشاء في قرية القزاقزة بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية وذلك إثر سقوط إطار أحد الأبواب على رأسه، تسبب في وفاته.
ورد إخطار يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من محمد. س. ن 36 عاما، سائق ومقيم في قرية القزاقزة التابعة لمركز المنزلة  بأنه حال لهو نجله "إياد"، 8 سنوات، في منزل تحت الإنشاء بالقرية، سقط عليه "حلق" باب، مما أدى إلى إصابته ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة نزيف داخلي بالمخ والصدر والمخ، ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن ذلك رقم 4160/2020، إداري مركز المنزلة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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