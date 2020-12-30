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محافظات

محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:56 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
واصلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجولة التى أجرتها صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى عزبة البرج المركزى للوقوف على انتظام سير العمل بها و كذا متابعة آليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

حيث استهلت المحافظ تلك الزيارة بتفقد المخزن الرئيسى و الصيدلية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية المدرجة ببروتوكولات علاج كورونا و توافر رصيد استراتيجي يغطى احتياجات الفترة المقبلة و تواجد الأطقم الطبية والصيادلة ومدى الالتزام بالنوبتجيات.

كما استمعت إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن آلية العمل مع المترددين على المستشفى و حالات الاشتباه والمصابين والقوة الاستيعابية بالمستشفى لعزل تلك الحالات بغرف العزل والعناية المتوسطة، واطمأنت أيضًا على توافر إسطوانات الأكسجين وسلامة شبكة الغازات .

هذا وقد قامت الدكتورة منال عوض بالمرور على وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثى الولادة، كما وجهت تعليمات مشددة إلى مدير المستشفى، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة و الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، و كذا عمل بيان شامل باحتياجات المستشفى من صيادلة و مخاطبة مديرية الصحة بذلك لسد العجز.

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محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة
محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة
محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة
محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة
محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة
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