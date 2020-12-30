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محافظات

تشديد الرقابة على منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات السلع بالدقهلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة الاهتمام بملف النظافة والمتابعة بصفة مستمرة لأعمال جمع القمامة فى الأوقات المحددة لجمع القمامة فى الفترات المقررة على مدار اليوم .
ووجه لدراسة إمكانية زيادة أعداد العمال وتغير الورديات فيما بينهم وتزويد اعداد المعدات من السيارات العاملة في الوردية الواحدة بما يستهدف الارتقاء بمستوى النظافة وخدماتها المقدمة للمواطنين.
كما وجه المحافظ لدراسة إمكانية إنشاء شركات مساهمة لتقوم بوظيفة جمع القمامة من المنازل لوضع الحل النهائى لهذه المشكلة حرصا على المظهر الحضاري للمدن والقرى على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء بحضور ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع اكد محافظ الدقهلية على اهمية المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة اجهزة وقطاعات المرافق والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء للتعامل الفورى مع اية مستجدات، وقرر تشكيل لجنة للمتابعة والمرور لفحص بالوعات تصريف الامطار بالشوارع والميادين ،كما شدد المحافظ على اهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بأماكن التجمعات والمواصلات بارتداء الكمامة وكذا الحرص من قبل العاملين بارتداء الكمامات بمواقع العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعى ، مشيرا الى نشرالوعى بين المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية ، والتفاعل الفورى لمواجهة اية تداعيات بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا انطلاقا من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الشأن حرصا على سلامة الجميع.

كما شدد على تكثيف أعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والاسواق ومحلات بيع السلع والتصدى لاية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية.

وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الدقهلية اننا جميعا كتنفيذين هدفنا مصلحة المواطن و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات ،مشيرا لأهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.
تشديد الرقابة على منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات السلع بالدقهلية
تشديد الرقابة على منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات السلع بالدقهلية
تشديد الرقابة على منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات السلع بالدقهلية
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