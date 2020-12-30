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محافظات

محافظ الدقهلية يطمئن على حالة طالب الثانوية الأزهرية المصاب في حادث القطار

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:57 م
الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اتصالا تليفونيا بطالب الثانوية الازهرية، والذي أصيب فى حادث سقوطه من القطار الاسابيع  الماضية ، ما ادى الى بتر ذراعه، والمقيم بقرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل وذلك للاطمئنان على حالته الصحية .


وفى ذات الإطار كلف المحافظ مندوبا من العلاقات العامة بالمحافظة لتسليم المصاب مبلغ 40 الف جنيه تبرعا من المجتمع المدنى " بنك فيصل الاسلامى المصرى" للمساهمة فى علاجه وتوفير احتياجاته .


وأعرب المحافظ خلال اتصاله على اهتمامه البالغ بمتابعة حالته الصحية، والعمل على تلبية مطالبه واحتياجاته.


وسبق وأن وجه محافظ الدقهلية، الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للتنسيق مع المجتمع المدني لسرعة توفير اطراف صناعية للطالب المصاب، وكذا متابعته الدائمة بتوفير العلاج اللازم وتلبية كافة متطلبات حالته الصحية.


وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية، كما اكد ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية .


وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية  بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.


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