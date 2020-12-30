محافظ الدقهلية يطمئن على حالة طالب الثانوية الأزهرية المصاب في حادث القطار

وأعرب المحافظ خلال اتصاله على اهتمامه البالغ بمتابعة حالته الصحية، والعمل على تلبية مطالبه واحتياجاته.

وأعرب المحافظ خلال اتصاله على اهتمامه البالغ بمتابعة حالته الصحية، والعمل على تلبية مطالبه واحتياجاته.

كلف المحافظ مندوبا من العلاقات العامة بالمحافظة لتسليم المصاب مبلغ 40 الف جنيه تبرعا من المجتمع المدنى " بنك فيصل الاسلامى المصرى" للمساهمة فى

وفى ذات الإطار كلف المحافظ مندوبا من العلاقات العامة بالمحافظة لتسليم المصاب مبلغ 40 الف جنيه تبرعا من المجتمع المدنى " بنك فيصل الاسلامى المصرى" للمساهمة فى علاجه وتوفير احتياجاته .

وسبق وأن وجه محافظ الدقهلية، الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للتنسيق مع المجتمع المدني لسرعة توفير اطراف صناعية للطالب المصاب، وكذا متابعته الدائمة بتوفير العلاج اللازم وتلبية كافة متطلبات حالته الصحية.









وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية، كما اكد ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية .









وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات .







