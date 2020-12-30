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تعليم

طرق جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه باقتصاد القاهرة .. تعرف عليها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن أشكال رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، وذلك بالشكلين الاتيين :

- يتم تقديم الرسالة بنفس النمط التقليدي والشكل المألوف حاليًا دون تغيير، وكذلك نفس الشروط والمواصفات المعروفة في الأعوام السابقة.

- الطريقة الثانية تكون عبارة عن تقديم رساله الماجستير على شكل بحثين منشورين ، بحيث يكون أحدهم مرجعي ، على أن تكون رسالة الدكتوراه عبارة عن ثلاثة أبحاث ، يكون أحدهم مرجعي.

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وأوضحت الكلية أن الطالب من حقه اختيار أي من الطريقتين ، دون إجباره على إحداهما ، وبغض النظر عن موعد تسجيله للرسالة.

كما نوهت الكلية عن تقديم جوائز ومكافأة في حال اتباع الباحث للطريقة الثانية ، ولكن يكون اتباعها اختياريا دون أن يجبر الطالب عليها.
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