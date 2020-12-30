ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

آهالى أجا ينقذون شابا ألقى بنفسه في مياه ترعة المنصورية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:03 م
انتحار شاب
انتحار شاب
Advertisements
همت الحسينى
تمكن أهالى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية  من إنقاذ شاب من الانتحار عقب إلقاء نفسه داخل ترعة المنصورية ببندر أجا.

ورد لمديرية أمن الدقهلية اخطارا  يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بمحاولة أحد الاشخاص الانتحار وإلقاء نفسه من أعلى كوبرى أجا بمياه ترعة المنصورية.

و انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام المدعو "ماهر خليل خليل رجب" 32 عاما عامل، مقيم بندر أجا، بإلقاء نفس بمياه الترعة المشار إليها، وقيام الأهالى بإنفاذه وانتشاله ونقله إلى مستشفى أجا المركزى، وبالفحص تبين إصابته بحالة إعياء والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال والدته وتدعى "آمال ا. ا " 55 عاما ربة منزل، تقيم بذات العنوان، قررت بأن ابنها يعانى من مرض نفسى، ولا تتهم أحد فى التسبب بذلك وجار متابعة حالة المصاب داخل المستشفى .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 9326  لسنة 2010 ادارى، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع مريض نفسى غرقا بمياه البحر الصغير بالدقهلية

بعد يوم من غيابه.. العثور على جثة سائق توك توك غريقا بأجا

لخلافات مع زوجته .. حداد مسلح يحاول الانتحار من أعلى كوبرى سندوب

مصرع طفل غرقا في ترعة بـ الدقهلية

عامل يشعل النار بباب شقة جاره بمدينة المنزلة فى الدقهلية

ترشيحاتنا

تأجيل مباراة فريقي توتنهام وفولهام في البريميرليج بسبب كورونا

تعرف على قائمة السيارات الأكثر ترخيصا في وحدات المرور بمصر

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 43 خطيبًا بنظام المكافأة على بند تحسين المستوى المادي

الشيطان أشرف منه.. الفنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تنمر متابع على ابنتها

سننتصر في المعركة.. تعليق رئيس الحكومة اليمنية على تفجير عدن

الأسوأ قادم .. هكذا صارح فاوتشي الأمريكيين بحقيقة كورونا

Advertisements

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 43 خطيبًا بنظام المكافأة على بند تحسين المستوى المادي

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

صورة وبطاقة الشاب المصري الذي لقى مصرعه على يد شاب سعودي.. تفاصيل

تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج زراق تحت العين بالأعشاب

يسرا اللوزي و رانيا يوسف.. 3 وقائع تنمر هزت الوسط الفني | تفاصيل

تعرف على قائمة السيارات الأكثر ترخيصا في وحدات المرور بمصر