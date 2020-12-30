آهالى أجا ينقذون شابا ألقى بنفسه في مياه ترعة المنصورية

تمكن أهالى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية من إنقاذ شاب من الانتحار عقب إلقاء نفسه داخل ترعة المنصورية ببندر أجا.





ورد لمديرية أمن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بمحاولة أحد الاشخاص الانتحار وإلقاء نفسه من أعلى كوبرى أجا بمياه ترعة المنصورية.





و انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام المدعو "ماهر خليل خليل رجب" 32 عاما عامل، مقيم بندر أجا، بإلقاء نفس بمياه الترعة المشار إليها، وقيام الأهالى بإنفاذه وانتشاله ونقله إلى مستشفى أجا المركزى، وبالفحص تبين إصابته بحالة إعياء والحالة العامة مستقرة.





وبسؤال والدته وتدعى "آمال ا. ا " 55 عاما ربة منزل، تقيم بذات العنوان، قررت بأن ابنها يعانى من مرض نفسى، ولا تتهم أحد فى التسبب بذلك وجار متابعة حالة المصاب داخل المستشفى .



