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محافظات

لتطبيق الإجراءات الإحترازية..حملة على المواقف في الإسماعيلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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انجي هيبة
نظم مركز ومدينة محافظة الاسماعيلية، حملة علي المواقف، لضبط المخالفين لارتداء الكمامات من الركاب والسائقين. 

من جانبه أكد العميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة بالمحافظة، في تصريحات صحفية لصدى البلد، علي توجيه اكثر من حملة علي جميع المواقف، بدأت اليوم الأربعاء ، بموقف الإسماعيلية العمومي و موقف الفردوس.

مشيرا الي التنبيه علي جميع السائقين بتفعيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص ارتداء الكمامات.

لافتا الي تطبيق الغرامات بدءا من يوم الأحد القادم، كما أشار رئيس المركز والمدينة الي توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة قطاعات محافظة الإسماعيلية و تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء الاسماعيلية الإجراءات الاحترازية.

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