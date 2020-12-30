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فن

لحظة الانتصار.. حازم إيهاب يشارك متابعيه صورا جديدة من حفل الزفاف

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان حازم إيهاب صورا جديدة تجمعه بزوجته من حفل الزفاف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق حازم إيهاب عليها، قائلا: "لحظة الانتصار"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت عليه التعليقات الجمهور متمنين له حياة سعيدة.


واحتفل حازم إيهاب بحفل زفافه على عروسه منة داغر في أحد الفنادق الكبرى. 


يذكر أن الفنان حازم إيهاب أعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي ، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

 

كان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، كما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى. 

 

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.


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