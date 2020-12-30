رسميًا.. ليفربول بدون جماهيره في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا





صحيفة " جارديان" أشارت إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت ليفربول في تلك المرحلة بعدما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.





قرار الحكومة البريطانية بإدراج ليفربول في المرحلة الثالثة، سيحرم فريقي المدينة ليفربول وإيفرتون من الحضور الجماهيري لجماهيرهم في المباريات التي يستضافوها على أراضيهم.





وكان مسموحًا لـ 2000 مشجع من فريقي ليفربول وإيفرتون حضور مباريات فرقهما في البريميرليج، بعد دخول جميع المدن التابع لها فرق المسابقة في المرحلة الثالثة سلفًا، ليصبح الدوري الإنجليزي رسميًا بدون حضور جماهيري في الوقت الحالي لأي فريق.





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أجلت منذ قليل، مباراة فريقي توتنهام هوتسبي وفولهام، بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق الأخير.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إدراج مدينة ليفربول في المرحلة الثالثة من القيود الموضوعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.