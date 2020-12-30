لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة أبو قرقاص برئاسة الشاعر أسامة أبو النجا ندوة عن مسرح الثقافة الجماهيرية ما له وما عليه، استضاف فيها الشاعر والكاتب المسرحي أشرف عتريس الذي تحدث عن تجربته الإبداعية مع مسرح الثقافة الجماهيرية وعلاقة الشعر بالمسرح والتكامل بين الفنون، ثم تحدث المخرج المسرحي الأديب علاء سيد عمر عن عناصر العمل المسرحي وعلاقة المدارس النقدية والمسرحي التفاعلي، كما تطرق الأديب أحمد البدري عن علاقة فن الرواية بالمسرح واستلام التراث الإنساني في الأعمال الفنية، وقال علينا أن نهتم بتراثنا الثقافي وتفعيل دور المثقف العربي والتمسك بتراثنا.





تحدث المخرج الفنان أسامة طه عن تجربته الكامله مع تجربة الشاعر أشرف عتريس، وقدم بعض الأغاني من تأليف عتريس، أدار الندوة الشاعر إسماعيل حلمي، تلاها أمسية أدبية قدمها الشاعر أسامة أبو النجا، شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم سيدة فاروق، جابر الزهيري، مختار أيمن، محمود رفعت، أشرف أمين، أحمد القشيري، محمد فريج، أسماء حسين، الاء محمد، إسماعيل حلمي، وفى الختام قدمت شهادات إبداعية للأديب د.موسي نجيب موسي عن تجربة أشرف عتريس والأديب ناصر عاشور، والقاص مصطفى أبو العلا، تلاها فقرة فنية للفنان أسامة طه، بجمعية الشبان المسيحية بأبوقرقاص





أقام بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية لتعليم الرسم لذوي القدرات الخاصة مركز التخاطب بسمالوط، تدريب الفنانة ماهيتاب نبيل، بجانب عرض سينما أفلام وثائقية عن مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة بسمالوط، كما قدمها إيضا قصر ثقافة مغاغة.



