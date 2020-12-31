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اقتصاد

التمثيل التجاري يتيح فرصاً تصديرية أمام الشركات المصرية بقيمة 573 مليون دولار خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قام جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة بإتاحة العديد من الفرص التصديرية خلال عام 2020 تقدر قيمتها بنحو 573 مليون دولار.

وأشارت الوزارة بحسب حصادها السنوي لقطاع التجارة، إلى أن جهاز التمثيل التجاري أعد أكثر من 2000 دراسة وتقرير وتعميمها على تجمعات الأعمال للاستفادة منها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية،الى جانب الرد على 10345 استفسار واستعلام سواء من جهات حكومية أو شركات.

كما ساهم الجهاز في العديد من الزيارات الرسمية على كافة المستويات منها الرئاسي والوزاري ووفود الخبراء وكبار المسئولين وذلك بالتنسيق والترتيب مع الجهات المماثلة في الدول المتواجد بها التمثيل التجاري المصري.

ذكرت الوزارة أن الجهاز تدخل بشكل ناجح لحل ما يقرب من 2167 نزاع تجاري مما أدى للحفاظ على الحقوق المادية لصالح الشركات المصرية.

كما قام الجهاز بالتواصل مع الجهات والشركات الأجنبية عبر تقنية الفيديو كونفراس حيث تم عقد ما يزيد عن 500 لقاء إلكتروني وبعثات إلكترونية مع تجمعات رجال الأعمال المختلفة، إلى جانب الإعداد والترتيب لعدد 23 بعثة تجارية.

 

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