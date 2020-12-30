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حوادث

من السبت| الشهر العقاري يحدد 20 جنيها ثمن وثائق النماذج المؤمنة بالأندية ومراكز الشباب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:25 م
وزير العدل
وزير العدل
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جودت عيد
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتحديد مبلغ عشرين جنيها مقابل استخدام  كل نموذج من وثائق النماذج المؤمنة الجديدة المصدرة من مركز الوثائق المؤمن والمستخدمة في مقار الشهر العقارى والتوثيق والتي تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء. 


وقال مصدر قضائي ان النماذج المؤمنه والتى ستستخدم لكل اعمال الشهر العقارى تم تأمينها جيدا من عمليات التزييف والتزوير ، باستخدام افضل التقنيات مثل  اشعة فوق بنفسجية وعلامات مائية يصعب تزويرها او التلاعب يها . 

وقال المصدر ان تداول وثيقة النماذذج المؤمنه لن يلغى الوثيقة العادية ، حيث سيتم اتاحة النموذجين ، والمواطن عليه ان يختار بينهما . 

 وكانت وزارة العدل بدأت فى  مشروع إنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، والذذى يأتي في إطار إصدار الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري والتوثيق، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.

واكدت الوزارة ان  الرئيس السيسي  وجه القائمين على المشروع الجديد بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع وجميع الجهات المعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية، بما يحقق توحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة .
من السبت| الشهر العقاري يحدد 20 جنيها ثمن وثائق النماذج المؤمنة بالأندية ومراكز الشباب
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