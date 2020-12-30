بالأسماء.. تنقلات ومد في هيئة قناة السويس لعام 2021

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من القرارات بشأن مد خدمة عدد من مديري الإدارات أصحاب الكفاءة والخبرة النادرة، وتنقلات لعدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جدد بمجلس إدارة هيئة قناة السويس للعام الجديد ٢٠٢١.





وينشر الموقع تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام ٢٠٢١.





وتضمن التشكيل الجديد، تعيين كل من المستشار يحيي المحجوب مدير ادارة الرئاسة، والمهندس عصام ضبش مدير ادارة التحركات والمهندس محمد عبد العظيم مدير ادارة الأشغال والمهندس محمد عبد المنعم مدير ادارة التموين خلفا للمهندس صلاح ابو مسلم والمهندس محمد فريد مدير الادارة الهندسية، والمحاسب ابراهيم بشارة مدير ادارة المالية، المهندس جمال ابو الخير مدير ادارة التخطيط، والمهندس حمدي رضوان مدير ادارة شئون العاملين، المهندس أشرف حسن مدير ادارة الترسانات خلفا للمهندس عادل شبراوي.





وشمل التشكيل تعيين كل من المهندس هشام جبر مدير إدارة الخدمات والمستشار نبيل زيدان مدير الادارة القانونية، والمهندس أحمد حجازي مدير إدارة الإنفاق، والمهندس هشام ابو الحسن مدير إدارة الاتصالات، مصطفي القناوي مدير إدارة الكراكات.



