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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد "  أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري عبر موقعه الإلكتروني .

سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال بمستهل تعاملات اليوم  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع


سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.06 جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع، وسجلت الكورونا السويدية مقابل الجنيه المصري 1.89 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .

سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
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