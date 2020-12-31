أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

ينشر "صدى البلد " أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري عبر موقعه الإلكتروني .





سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال بمستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع









سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.06 جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع.





وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع، وسجلت الكورونا السويدية مقابل الجنيه المصري 1.89 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .





سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.