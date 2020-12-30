يتمنيان مقابلة الإمام الأكبر.. تجارة الأزهر تحصد الأول والثاني بمسابقة الطالب المثالي

نظمت جامعة الأزهر، مسابقة الطالب المثالي علي مستوى كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وحصل على المركز الاول الطالب هاني السيد حسن مرعي، قسم المحاسبة، وعلى المركز الثاني الطالب محمد عبدالقادر سليمان، طالب بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية.





وفي تصريح لـ صدى البلد، قال محمد عبد القادر، إنه ختم القرآن الكريم وتجويده وهو في سن العاشرة، وكان من الاوائل في مراحل التعليم المختلفة كما حصل على المراكز الأولى فى مسابقات القرآن الكريم التى التحق بها، متمنيا أن يحصل على منحة دراسية للخارج ومقابلة شيخ الأزهر شخصيا، كما تمنى أن تكون المؤسسة التي أسسها والده ومتخصصة في العلوم الشرعية والقرآن لها فروع لتعليم القرآن في كل المحافظات.





وتابع: وفي 2019 أسس والد الطالب محمد عبد القادر، جمعية بالشرقية وشغل بها منصبا عضو مجلس الإدارة ورئيسا للجنة الثقافية والتى كان دورها الإشراف على دورات تعليم القرآن الكريم ودورات العلوم الشرعية والعربية والتى حققت نجاحا عظيما.





كما حضر عبد القادر، مشروع حول وثيقة الأخوة الإنسانية والذى عقد فى مشيخة الأزهر الشريف وتميز فى ورشات عمل هذا المشروع.





وأوضح، أنه يعمل الآن معلما للقرآن الكريم واللغة العربية لغير الناطقين بها ، وأيضا عضوًا بفرقة التربية المحمدية للإنشاد الدينى والتواشيح، موجها في نهاية حديثه، الشكر للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة، والدكتور عماد الصايغ، وكيل الكلية.



