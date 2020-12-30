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ديني

القصبي يهنيء الرئيس السيسي والبابا تواضروس بأعياد الميلاد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:24 م
القصبي
القصبي
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محمود ضاحي
وجه زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى،  التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصرى بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد، داعيا المولى عز وجل للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التى شهدتها مصر الأعوام الماضية وفى ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة .

كما دعا القصبى  فى بيان له ، أن  يكون عام 2021 عام  خير  وبركة  علي  مصر  والمصريين كما وجه التهنئة إلى  البابا  تواضروس  الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  والى جميع  والاخوة  الاقباط والمصريين  كافة  بالعام الميلادي الجديد .

ودعا "القصبى"  المصريين الى التكاتف والوحدة والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوصول لمصرنا إلى بر السلامة  ومن أجل اعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدا أن الترابط والسمو بالاخلاق من أهم مقومات الدولة القوية لذلك يجب على الجميع اعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن الى بر الامان.
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