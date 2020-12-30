عزة مصطفى: الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية التجارة مع بريطانيا لما بعد "بريكست" رسميا

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن عام 2021 سكون مختلف وبه تغيير في العالم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع بشكل رسمي اتفاقية تجارية لتنظيم العلاقة مع بريطانيا وفي يناير 2021 ستكون بشل واضح.





وأضافت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الصفقة بين لندن وبروكسيل من خلال تأشيرات للدخول، موضحة أنه سيكون هناك نقاط جمركية بين الطرفين وسياسة خارجية ودفاعية مستقلة تماما تصل الي عقوبات.



