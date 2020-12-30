عزة مصطفى: الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية التجارة مع بريطانيا لما بعد "بريكست" رسميا

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن عام 2021 سكون مختلف وبه تغيير في العالم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع بشكل رسمي اتفاقية تجارية لتنظيم العلاقة مع بريطانيا وفي يناير 2021 ستكون بشل واضح.
وأضافت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الصفقة بين لندن وبروكسيل من خلال تأشيرات للدخول، موضحة أنه سيكون هناك نقاط جمركية بين الطرفين وسياسة خارجية ودفاعية مستقلة تماما تصل الي عقوبات.
وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أننا سنكون أمام عالم جديد في أول يناير القادم، لافتة إلى أن التطعيم بشأن كورونا سيكون بشكل اختياري، ولكن السفر خارج البلد يكون إجباري قبل السفر.