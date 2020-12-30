سموحة يخوض تدريبات يومية استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غد الجمعة باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وطالب أحمد سامي لاعبيه بالتركيز الجيد في التدريبات والعودة إلي تحقيق النتائج الإيجابية من جديد عقب الهزيمة التي تلقائها أمام الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.





وعقد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة جلسة مع ثلاثي الفريق " رجب نبيل ، ومحمود البدري ومحمد عبد المنعم ، وذلك لشرح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق في المبارايات الـ 4 الماضية بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين.





وبدأ أحمد سامي بالبحث عن الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبته في التعاقد مع ظهير أيسر لتعويض غياب أحمد ابو الفتوح عقب عودته للزمالك والتعاقد مع صانع العاب بعد عودة ناصر ماهر للأهلي، بالإضافة إلى التعاقد مع صانع ألعاب، خاصة بعد عودة ناصر ماهر من جديد إلى النادي الأهلي.