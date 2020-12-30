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حوادث

بحوزته مبلغ كبير.. مجهولون يقتلون تاجر مواشى بالدقهلية لسرقته

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:37 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
كشف مصدر أمني بالدقهلية عن نجاح جهود رجال المباحث في التوصل إلى معرفة شخصية صاحب الجثة التى عثر عليها بمصرف درين بنبروه، موضحا أنها تعود لتاجر مواشى كان بحوزته مبلغا ماليا كبيرا وتم رصده وسرقته ووضعه فى شيكارة بأحد المصارف بنبروه.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقتإاخطارا من مركز نبروه يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة محمد جمال الدمرداش ٣٤ عاما مقيم قرية نشا التابعة لمركز نبروه بمصرف درين بعد تغيبه منذ الاثنين الماضى وغلق هاتفه وعدم الوصول الي مكانه.

وانتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين ان الجثه لشاب تم الابلاغ عن اختفائه منذ عدة ايام.

وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث وغموضه وضبط الجناة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
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