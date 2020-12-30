لسه الأماني ممكنة.. عزة مصطفى تشيد بملحق جريدة الأخبار عن العام الجديد.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، الملحق الصحفي لجريدة الاخبار، برئاسة ا لكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير بعنوان «لسه الأماني ممكنة»، مؤكدة أن هذا الملحق يدعو للأمل والتفاؤل.





وقالت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن شيء جيد أن يكون لدينا أمل في غد لأنه مطلوب، وهناك مشروعات تدل على الأمل والتفاؤل منها هذا الملحق.



