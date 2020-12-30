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لسه الأماني ممكنة.. عزة مصطفى تشيد بملحق جريدة الأخبار عن العام الجديد.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:39 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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كريم الخطيب
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، الملحق الصحفي لجريدة الاخبار، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير بعنوان «لسه الأماني ممكنة»، مؤكدة أن هذا الملحق يدعو للأمل والتفاؤل.

وقالت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن شيء جيد أن يكون لدينا أمل في غد لأنه مطلوب، وهناك مشروعات تدل على الأمل والتفاؤل منها هذا الملحق.

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن منظمة الصحة العالمية كل يوم تخرج بتصريح يكون قاتم للشعوب بشأن كورونا وهذا يشعرنا بالقلق بشأن غد ، مضيفا: «نتمنى خروج اي تصريح يجعلنا نتفاءل ونبتسم».
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