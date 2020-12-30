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رياضة

الـ VAR يحتسب هدف لويس إدوارد للمقاولون في مرمى البنك الأهلي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:29 م
لويس ادوارد
لويس ادوارد
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عمرو ابوبكر
سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الهدف الاول في مرمى منافسه، البنك الاهلي، في المباراة المقامة الآن على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

سجل لويس ادوارد الهدف في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد سمير الى ادوارد الذي تحرك من خلف المدافعين وكسر مصيدة التسلل وأسكن الكرة الشباك. 

ورفع الحكم رايته محتسباََ الكرة تسللا وطالب لاعبو المقاولون العرب بالعودة للـ var، وبالفعل قرر الحكم الحديث مع حكم الـ var للتأكد من صحة الهدف.

واحتسب حكم المباراة الهدف معلناََ عن تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد. 
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