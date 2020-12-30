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توك شو

خالد ميري: عام 2020 كشف عن رئيس لديه رؤية شاملة للدولة.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:38 م
خالد ميري، رئيس تحرير
خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار
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قسم التوك شو

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن المحنة التي تعرضت لها مصر خلال عام 2020 كشفت عن شعب أصيل وعن رئيس جمهورية لديه رؤية شاملة للدولة المصرية.


وأضاف "ميري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»،المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن الدولة المصرية المتمثلة في القيادة السياسية استطاعت أن تتجاوز وتقاوم كافة الأزمات التي تعرضت لها البلاد خلال عام 2020.


وأشار رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلي أن مصر حققت الكثير من النجاحات على المستوى الدولي أو المحلي أو الإقليمي، موضحا أن فكرة ملحق جريدة الأخبار الصادر اليوم تحت عنوان "لسه الأماني ممكنة"، يضم أهم الإنجازات التي نفذتها مصر خلال العام الحالي.


ووجه خالد ميري، الشكر إلي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة الأخبار لإتاحة الفرصة للشباب لطرح أفكار مبدعة داخل الملحق.

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