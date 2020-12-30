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حوادث

العثور على طفل غارق في بيارة صرف صحي بالسويس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:35 م
جثة
جثة
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حسن غنيمة
عثر أهالي قرية الألبان في السويس على طفل غارق في بيارة صرف صحي بالقرية، وانتشل الأهالي جثمان الطفل ونقله رجال الإسعاف لثلاجة حفظ الموتى.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين اليوم الأربعاء يفيد العثور على الطفل عبد الله حسن غريب 8 أعوام متوفيا داخل بيارة صرف صحي غير مغطاة بنطاق قرية الألبان الجديدة.

وأفادت التحريات وسؤال الشهود العيان أن الطفل تغيب منذ يومين عن أسرته التي بحثت عنه بمحيط المنزل، ولم يتوقعوا سقوطه في بيارة الصرف، إلا أن بعض المتطوعين من الأهالي بحثوا عنه عند خط البيارات فوجوده غارقا في أحداها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.
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