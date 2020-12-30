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فن

لحد السنة ما تخلص على خير.. خالد النبوي: مكتبتي وقهوتي ومزيكتي لوحدي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان خالد النبوي صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق عليها، قائلا: " مكتبتي، قهوتي، مزيكتي، لوحدي..لحد ما السنة دي تخلص على خير 🙃"

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، متمنين له عام ميلادي جديد سعيد.

 

وقد نشر النجم خالد النبوى مجموعة صورا من أحدث جلسة تصوير خاضها مع المجلة الفرنسية "ELLE"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

 

واحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

 

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،أحمد فؤاد سليم ،صبري فوار ،هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.  

 

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج  وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.

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