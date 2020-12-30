ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تصر على استكمال المسابقة وعدم التأجيل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:43 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أنه لا توجد نية لتأجيل مباريات مسابقة البريميرليج هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة فريقي توتنهام وفولهام في البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق الأخير.

ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا أشارت فيه أنه بوجود عدد حالات إصابة بفيروس كورونا قليل نسبيًا بين فرق البريميرليج، فإنه لا يوجد سبب أو داعي لتأجيل المسابقة.

وأكدت رابطة البريميرليج أنهم واثقين في اجراءاتهم الصحية، بعد استشارة الأجهزة الطبية في بريطانيا.

ويُواجه فريق ليفربول نظيره نيوكاسل، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يعصف بالدوري الإنجليزي.. 16 إصابة جديدة بالفيروس

محمد صلاح وصيفا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وفولهام

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام وولفرهامبتون

تسجيل أعلى معدل إصابات| كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. ويهدد بنكسة جديدة

تيليجراف: اتجاه لإيقاف مباريات الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

المقاولون العرب يهزم البنك الأهلي 2-0 ويحقق أول فوز في الدوري

مع شركات المحمول الثلاث.. تفاصيل اتفاقيات تخصيص ترددات الاتصالات بـ1.170 مليار دولار

الضرائب العقارية: غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي تصل لـ2000 جنيه

فاضي شوية.. حمزة نمرة يطلق أغنية جديدة من ألبوم «مولود سنة 80»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تعليمات مهمة للعزل المنزلي حال الاشتباه بـ كورونا.. نصائح التعامل مع طفلك ضعيف السمع

315 ألف جنيه.. سر حقيبة ياسمين صبري الشهيرة

لكبار السن.. أحدث الطرق لتجديد شباب بشرتك في لحظات