برلماني: الأولوية للتعليم والصحة والبنية التحتية في برلمان 2021

قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب 2021 يضم قامات سياسية وخبرات برلمانية كبيرة، لها باع طويل في العمل البرلماني، بجانب تنوع حزبي، قائلا: هناك أكثر من 13 حزبا سياسيا بالإضافة إلى طيف واسع من المرأة والشباب.





وأضاف أبو الفضل خلال تصريحات له، أن الأولوية للبرلمان الجديد، ستكون في مجالات الصحة والتعليم واستكمال المشاريع القومية العملاقة ومشاريع البنية التحتية، مضيفا ان الثقة التامة في تقديم أداء برلماني جيد خلال الفصل التشريعي الثانى.





وأكد عضو مجلس النواب أن الاهتمام المتزايد بقضايا الصحة والتعليم والبحث العلمي، يعود إلى تفشي فيروس كورونا في العالم كله والحاجة للتصدي بقوة لهذا الوباء.



