ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الأولوية للتعليم والصحة والبنية التحتية في برلمان 2021

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب 2021 يضم قامات سياسية وخبرات برلمانية كبيرة، لها باع طويل في العمل البرلماني، بجانب تنوع حزبي، قائلا: هناك  أكثر من 13 حزبا سياسيا بالإضافة إلى طيف واسع من المرأة والشباب.

وأضاف أبو الفضل خلال تصريحات له، أن الأولوية للبرلمان الجديد، ستكون في مجالات الصحة والتعليم واستكمال المشاريع القومية العملاقة ومشاريع البنية التحتية، مضيفا ان الثقة التامة في تقديم أداء برلماني جيد خلال الفصل التشريعي  الثانى.

وأكد عضو مجلس النواب  أن الاهتمام المتزايد بقضايا الصحة والتعليم والبحث العلمي، يعود إلى تفشي فيروس كورونا في العالم كله والحاجة للتصدي بقوة لهذا الوباء.  

وشدد أبو الفضل على أن كافة التشريعات التى تخص المواطنين ستكون أولوية تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، وكذلك العمل على النهوض بمنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة أن هناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الصدد لحماية الطبقة المتوسطة، بتقديم إعانات ومساعدات غير مسبوقة وبرامج وطنية تصل للملايين من المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب: رادعة لأهل الشر

طارق رضوان: أجندة البرلمان التشريعية الجديدة تخرج من رحم أحزاب موجودة على أرض الواقع

برلماني: المجلس الجديد سيكمل مناقشة القضايا التي لم يتمكن البرلمان الحالي من إنهائها

مايسة عطوة: قانون المعاشات والتأمينات على رأس أولوياتي

أمين النواب يكشف موقف مقعدي الوفاة في برلمان 2021 وموعد الانعقاد

عضو التنسيقية: نحرص على نجاح تجربة وصول الشباب للبرلمان

ترشيحاتنا

استشاري الباطنة العامة يوضح الفرق بين أعراض الموجتين الأولى والثانية لكورونا.. فيديو

وزير الخارجية الأسبق: محاولة لإعادة قطر إلى السرب الخليجي.. وقمة الرياض البداية

حادث إرهابي.. مقتل 28 سوريًا وإصابة 8 آخرين على طريق دير الزور

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 قريبا .. وصدى البلد ينشر تفاصيلها

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات ريم مصطفى

نشرة المرأة والصحة.. تعليمات مهمة للعزل المنزلي حال الاشتباه بـ كورونا.. نصائح التعامل مع طفلك ضعيف السمع

315 ألف جنيه.. سر حقيبة ياسمين صبري الشهيرة