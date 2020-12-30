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أخبار العالم

قبل احتفالات رأس السنة.. نداء مهم من الصحة السورية إلى الشباب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:07 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل
أكدت وزارة الصحة السورية  ان هناك استعدادات كبيرة للكوادر الصحية مقارنة بالفترة الماضية حيث أن معظم الأطباء باتوا على دراية تامة بكيفية التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى جاهزية المستشفيات، وتفعيلها لاستقبال جميع الحالات الواردة، وتقديم الخدمات اللازمة، والتعامل مع جميع الحالات المشتبهة، كحالات إصابة بكورونا.

وبدوره قال معاون مدير صحة دمشق الدكتور أحمد حباس ل "سانا"  أن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية بالإغلاق أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، مشيرا الي ان الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسؤولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.

وشدد الدكتور حباس على أهمية ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد المكاني بقدر المستطاع وغسل الأيدي وتعقيمها بشكل مستمر، معربا عن أمله ألا يكون الاحتفال والفرح غدا سببا لنشر العدوى في حال التراخي بتطبيق إجراءات الوقاية الفردية.

كما وجه الدكتور حباس نداء عاجلا الي فئة الشباب، حيث شدد على أهمية التزامهم بالإجراءات الوقائية؛ كونهم يخالطون أفراد عائلاتهم الذين في أغلب الأحيان يكونون من كبار السن، ويعانون من أمراض مزمنة.
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