توافر جميع السلع.. مدير عام التموين في شمال سيناء: مقررات التموين تكفى 4 أشهر وحملات لضبط الأسعار.. شاهد

في البداية.. حدثنا عن مدى توافر السلع التموينية والأساسية على مستوى المحافظة؟





هل يوجد مشاكل أو أزمات في صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية؟

الحالة التموينية بشكل عام على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أي مشاكل أو أزمات، حيث يتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين في موعدها خلال الشهر.



ماذا عن موقف صرف المقررات التموينية؟

يجرى صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجارى، مشيرا الى أنه تم صرف نسبة أكثر من 80 % من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين، وأن هناك رصيدا من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 4 أشهر قادمة.. بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد الاحتياطى المطلوب.



وماذا عن أسعار السلع في الأسواق المحلية؟

جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها، وقد تم ضبط الأسعار بالنسبة لهذه السلع وتيسير الحصول عليها.. خاصة اللحوم والدواجن والخضراوات وغيرها من السلع التي تم تخفيض سعرها تماشيا مع زيادة المعروض منها في الأسواق.



حدثنا عن موقف عمل المخابز في مدن وقرى المحافظة؟ جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية و الأغذية متوفرة، وكذلك توافر كميات من الوقود في مختلف المحطات، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كما أننا نحرص على توفير احتياطى مناسب منها لمواجهة أي ظروف طارئة فى المحافظة.الحالة التموينية بشكل عام على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أي مشاكل أو أزمات، حيث يتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين في موعدها خلال الشهر.يجرى صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجارى، مشيرا الى أنه تم صرف نسبة أكثر من 80 % من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين، وأن هناك رصيدا من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 4 أشهر قادمة.. بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد الاحتياطى المطلوب.جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها، وقد تم ضبط الأسعار بالنسبة لهذه السلع وتيسير الحصول عليها.. خاصة اللحوم والدواجن والخضراوات وغيرها من السلع التي تم تخفيض سعرها تماشيا مع زيادة المعروض منها في الأسواق.

المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق.





وأضاف مدير التموين، أنه يتم وقف أي مخبز مخالف أو يتصرف في حصته من الدقيق فورا حتى لا تتكرر عملية بيع الدقيق للمواطنين في السوق السوداء.



وماذا عن المخزون الإستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية؟

المخزون الإستراتيجي للسلع المختلفة يكفى المحافظة لمدة طويلة.. بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص.. كما أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة فى الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارئ.



حدثنا عن موقف صرف حصة صرف الدقيق للمواطنين؟

يتم صرف دقيق المستودعات لأهالى مراكز ومدن: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم صرف نسبة تقارب من 100 % من دقيق المستودعات المخصص لأهالى وسط سيناء وباقى مراكز ومدن المحافظة.





وأشار إلى أنه يتم الصرف بواقع 10 كيلوجرامات من الدقيق لكل فرد بالعريش، 15 كيلوجراما لكل فرد بالشيخ زويد ورفح، وما بين 20 و25 كيلوجراما لكل فرد بوسط سيناء.



وماذا عن برنامج الحملات التموينية لضبط الأسعار وضبط التجار المخالفين؟

الحملات مستمرة على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين من أجل محاربة جشع التجار ورفع الأسعار، حيث إن تحرير المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم ساعد كثيرا في ضبط الإيقاع بالنسبة لعملية البيع والشراء في الأسواق.



اقرأ أيضًا: حياة كريمة بأسوان تواصل جهودها لتطوير قرى أسوان الحملات مستمرة على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين من أجل محاربة جشع التجار ورفع الأسعار، حيث إن تحرير المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم ساعد كثيرا في ضبط الإيقاع بالنسبة لعملية البيع والشراء في الأسواق.