اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

تستعد محافظات الجمهورية اليوم لغلق باب تقديم التصالح في مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية والإدارات المختصه في كافه محافظات الجمهوريه.

حيث تنتهي اليوم المهلة المقرره لسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، وفقا لما أقره مجلس الوزراء.



وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتى نهاية الشهر الجاري، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد المهلة التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.