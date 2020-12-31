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محافظات

اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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قسم المحافظات

تستعد محافظات الجمهورية اليوم لغلق باب تقديم التصالح في مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية والإدارات المختصه في كافه محافظات الجمهوريه.

حيث تنتهي اليوم المهلة المقرره لسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، وفقا لما أقره مجلس الوزراء.

وناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتى نهاية الشهر الجاري، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد المهلة التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

واكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتي الساعة السادسة مساءً اليوم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعًا للمواطنين وتيسيرا عليهم .  

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.


كما شدد المحافظ علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما بكفل تحقيق معايير السلامة العامة، بالإضافة الى الاستمرار في أعمال التطهير والرش الدورى لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

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