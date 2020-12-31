برلمانية: لدينا وفرة بالمخزون الزراعي تمكننا من تصدير مختلف المحاصيل





أشادت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة، بإتجاه وزارة الزراعة نحو إستراتيجية التصدير حيث شهد معدل الصادرات إرتفتعا ملحوظا بعام 2020 حيث وصل إلي 4.ونصف مليون طن مما كان له الأثر الإ يجابي علي نهضة المنظومة الزراعية وتشجيع الفلاحين علي زيادة الإنتاجية.





أكدت " الشربيني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أسعار محصول البطاطس في حالة متدنية تمنع الفلاح من جمع أصول التكلفة اللازمة للزرعة الواحدة مما يجلعه غير راضي بسبب ضئالة الربح وإرتفاع تكلفة الإنتاج، لذا فإن تصدير البطاطس سيرفع من أسعارها علي المستوي الدولي.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها وفرة من المخزون الزراعي ولا سيما محاصيل البرتقال و الطماطم والخضروات بكافة أنواعها مما يمكننا من فتح أسواق خارجية تعود بجدوي عظيمة علي كل من الفلاح والدولة معا من حيث زيادة الإيرادات الناتجة عن توفير عملة صعبة.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة : القطاع الزراعي يعيش أزهي عصوره وإحتل نصيب من الأهتمام الكبير من دعم القيادة السياسية التي تمتلك نظرة ثاقبة حول قيمة الزراعة وعلاقتها المرتبطة بنهضة المجالات الأخري.





جاء ذلك بعد أن كشف الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدارة الحجر الزراعي تسعى لفتح سوقين جديدين العام التصديري المقبل، وهما سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية.





وقال "العطار"إنه سيتم قريبًا إعلان فتح الأسواق الأمريكية أمام الموالح المصرية لأول مرة، مشيرًا إلى الانتهاء من توقيع الاشتراطات الحجرية بين الجانبين تمهيدًا لبدء التصدير العام المقبل.



