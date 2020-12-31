برلماني: قضايا الفلاح على رأس أولوياتي في برلمان 2021

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشكلات الفلاح تتمحور حول الأسعار سواء كانت للمحاصيل أو التقاوي و الأسمدة فعملية الزراعة الآن بالنسبة للفلاح أصبحت عملية حسابية بالمقام الأول وذلك من أجل الحصول علي هامش ربح مقبول يتلائم مع المال والجهد المقدمين بالإنتاج.





وأضاف " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قضايا الفلاح بكافة أنواعها علي رأس أولوياته في البرلمان القادم 2021، وذلك لدعم الفلاحين، باعتبارهم أكثر الفئات المطحونة التي تحتاج المساندة والتضامن بما يعمل علي رفع جودة شئون الحياة الريفية بشكل عام.





وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة توفير الأسمدة المدعمة ولا سيما للمقيمين بالمناطق النائية الذين يعانون من نقص بالكميات ووصولها بأوقات غير مناسبة وذلك نتيجة التأخير من قبل الجهة المعنية،لافتا إلي أهمية زيادة المهندسين الزراعيين لمد الفلاحين بالإرشاد والتوجيه.





وتابع النائب حديثه، قائلا : مشكلات القطاع الزراعي لاقت كل الإهتمام والإستجابة من مجلس النواب وتستمر الجهود رغبة في إزالة كل الصعاب والتحديات التي تعوق تقدم ونهضة المنظومة بما يشمل كافة أضلاعها.





وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه ورغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرة ووصول طن اليوريا من 4800 إلى 5000 جنيه وارتفاع طن سماد النترات إلى 4600، يزيد الأعباء على المزارعين.





وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات صحفية، أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية، وتتأخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد، مما يجبر الفلاحين على اللجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجاتهم من الأسمدة ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.





وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة وعدم كفايتها، فإن المزارعين في المناطق البعيدة يشكون من ضعف منظومة توزيع الأسمدة.





وتابع نقيب عام الفلاحين أن معظم أسباب شكاوى الفلاحين من الأسمدة تنحصر في قلة كميات الأسمدة المدعمة وعدم توزيعها في الوقت المناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، وعدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينة على الطبيعة مما يعوق سرعة صرف الأسمدة.





وأكد أنه وبالرغم من أن مصر تكتفي ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، إلا أن ضعف منظومة توزيع الأسمدة وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الفلاحين، لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الأسمدة بالكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.



