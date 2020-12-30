لا للتنمر.. عمرو الليثي يعلن تضامنه مع يسرا اللوزي

أعلن الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك تضامنه مع الفنانة يسرا اللوزي "الام".
ونشر الليثي عبر صفحته "احترم وأقدر موقف الام يسرا اللوزي وآن الاوان ان نقول لا للتنمر".
واضاف الليثي اننا يحب انا نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر والوقوف ضدها بكل قوة وحسم .
واكد الليثي أهمية دور وسائل الاعلام في رفع وعي المواطنين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووجه الليثي تحية تقدير الي الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع .
وكانت الفنانة يسرا اللوزى تعرضت للتنمر كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها ولإعاقة ابنتها والتنمر عليها.