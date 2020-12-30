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فن

لا للتنمر.. عمرو الليثي يعلن تضامنه مع يسرا اللوزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
أعلن الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك تضامنه مع الفنانة يسرا اللوزي "الام". 

ونشر الليثي عبر صفحته "احترم وأقدر موقف الام يسرا اللوزي وآن الاوان ان نقول لا للتنمر".

واضاف الليثي اننا يحب انا نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر والوقوف ضدها بكل قوة وحسم .

 واكد الليثي أهمية دور وسائل الاعلام في رفع وعي المواطنين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.

 ووجه الليثي تحية تقدير الي  الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع .

وكانت الفنانة يسرا اللوزى تعرضت للتنمر كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها ولإعاقة ابنتها والتنمر عليها.
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