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عضو بـ الشيوخ: مصر تنتهي من تفريغ المناطق العشوائية الخطرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الكاتب محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن عضو مجلس الشيوخ، إنه رغم جميع المشكلات الاقتصادية فإن مصر تعلن في نهاية 2020 عن الانتهاء من تفريغ المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، وتم نقل أهالي المناطق لأماكن تليق بالمواطن المصري، بأماكن آمنة ولائقة وبها بنية تحتية وتغيير ثقافة وتعليم وصحة. 

وأضاف "مسلم"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن القضاء على العشوائيات وتغيير واقع الناس أهم حق من حقوق الإنسان.

وتابع رئيس تحرير صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس أثار ثقافة جديدة وأصبحت منهجا، تتمثل في ضرورة إنشاء كنيسة بجانب المسجد في كل مدينة جديدة يتم إنشاؤها وهذه ثقافة جديدة تم ترسيخها في الدولة المصرية للتعبير عن حرية الاعتقاد كأحد حقوق الإنسان. 

وأكد، أن هناك تمكينا للشباب والمرأة، كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن الدولة ومؤسساتها أصبحت قوية وصلبة.  

واعتبر أن ما يحدث في الطرق ملحمة، إلى جانب ما يتم من انجازات في مجال الأمن  والأمان والطاقة، بجانب تنمية الانسان والاهتمام ببناء الإنسان المصري، من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس، وتم تطبيقها على أرض الواقع ونظام التأمين الصحي الشامل ومبادرة 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي، إلى جانب مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، فضلًا عن تنمية القرى، وما يتم بمشروعات الصرف الصحي، معقبًا: "لم نصل لما يرضينا بشكل كامل لكننا على الطريق، ومفيش مكان في مصر مفيهوش شغل يتم وأياد تعمل من أجل التنمية، ولم يعد لدينا شيء يتم ترقيعه والمشكلات يتم حلها من جذورها، ولدينا رئيس لا يخاف الأصوات العالية".

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