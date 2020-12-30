ناقد فني لـ صدى البلد: يسرا ونيللى كريم الأفضل في 2020





وقال قاسم فى تصريح لـ "صدى البلد" : ارى ان أفضل ممثلة فى درما 2020 يمكن ان تستحقها الفنانة يسرا والفنانة نيللى كريم وذلك عن دورهما فى مسلسل "خيانة عهد" و"100 وش".





وأضاف قاسم : ان كلا منهما قدما شكلا مختلفا من خلال اعمالهما ولم يكن هناك ممثلة اخرى يمكن ان تنافسهما فى دراما هذا العام.





وكان كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى الافضل فى الدراما خلال عام 2020 خاصة أن الدراما شهدت عرض عدد من الاعمال سواء بالسباق الرمضانى أو خارج السباق.





قال محمود قاسم : ارى ان افضل عمل فى الدراما خلال عام 2020 هو مسلسل "الاختيار" الذى قام ببطولته امير كرارة وشارك فيه مجموعة من النجوم وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.





واضاف محمود : ان أفضل ممثل يستحقها الفنان امير كرارة عن دوره فى مسلسل الاختيار خاصة انه اجاد فى شخصية الشهيد احمد المنسى واعاد لنا الحس الوطنى وهو ما حققه العمل ككل ايضا.





واشار قاسم الى ان اسر ياسين يستحق ايضل لقب افضل ممثل عن دوره فى مسلسل "100 وش" الذى قدم فيه دورا مختلفا عن الاعمال التى قدمها من قبل.





كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى الأفضل فى الدراما خلال عام 2020 والذى شهد عديدا من منافسة كبيرة بين عدد من النجوم.