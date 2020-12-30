بـ١٠ لاعبين.. المصري يحقق الفوز على غزل المحلة ١-٠ |فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي المصري من الفوز على منافسه

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غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب

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ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.





أطلق عمر كمال ، قذيفة من خارج منطقة الجزاء ، في الدقيقة 77 من عمر المباراة ، أسكنها شباك غزل المحلة ، وأعلن عن تقدم ابناء بورسعيد.





وتدخل عبد اللطيف جريندو لاعب المصري البورسعيدي مع لاعب غزل المحلة بقوة واطلق الحكم صافرته واحتسبها خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.





وطالب جريندو من الحكم العودة لخاصية الـVAR، مدعياََ انه لم يرتكب خطأ في الدقيقة ٦٧ من عمر المباراة.





وعاد حكم المباراة الى الـ VAR، للكشف عن حقيقة القرار، ووجد الحكم ان البطاقة الصفراء لا تكفي فأشهر البطاقة الحمراء في وجه جريندو ليكمل المصري البورسعيدي المباراة بـ 10 لاعبين.





بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري الى ٩ نقاط متساوياََ مع النادي الاهلي ويحتل المركز الثالث في الدوري، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة ٥ في المركز العاشر.