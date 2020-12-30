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رياضة

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيلتشي في الدوري الإسباني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:38 م
بنزيما
بنزيما
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إسماعيل محمود
كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيلتشي، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - ماركوس أسينسيو - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، فيما يحتل إيلتشي المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.
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