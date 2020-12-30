محمود مسلم يروي تفاصيل خلافه مع مرتضى منصور

قال الكاتب والاعلامي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات عبارة عن دائرة محلية يتم التصويت فيها لأسباب محلية، وبعض المشاهير يكونون معروفين على مستوى القطر ولكنهم غير معروفين محليًا؛ لعدم تقديم خدمات لأبناء الدائرة، وهذا سبب سقوط أسماء كبيرة في الانتخابات على مدى التاريخ.





وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه من الطبيعي سقوط أسماء كبيرة في الانتخابات؛ لكون البعض يرى أن الأداء تحت القبة المعايير، بينما يرى البعض أن الخدمات الطريق للوصول تحت القبة.





وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، أن سقوط مرتضى منصور في الانتخابات لم يكن مفاجأة وكان متوقعا، منوهًا بأنه كان يتوقع منذ فترة أن مرتضى منصور سيواجه مشكلة؛ لكونه ليس لديه سقف معين وكان يتطاول على الجميع، معقبًا: "كنت متأكد أنه هيقع، مفيش حاجة موقفاه".





وعن خلافه مع مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، أوضح "مسلم"، أن "مرتضي"، رفع ضده الكثير من القضايا خلال السنوات الأخيرة، منوهًا بأنه حاول تحويل الخلاف لمعركة شخصية أو معركة مع الزمالك، ولم ننسَق لهذا الأمر، منوهًا بأنهم قاموا برفع 30 دعوى قضائية ضده ولم يذهب للمحاكمة وكان يحتمي بحصانة البرلمان، مشددًا على أنه سيقوم برفع دعوى ضد مرتضى خلال الفترة القادمة؛ لكونه أهانه منذ أسبوع، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحصانة عنه خلال أيام، معقبًا: "مقدرش أرد عليه بنفس أسلوبه، وهذه كارثة جميع المختلفين معه".