اعتماد 71 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء نتيجة اختبار (71) محفظا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الثالثة عشر ) تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2186) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :
هم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|نور أحمد محمود أحمد
|قنا
|2.
|عبد الناصر فهمي مناع محمد
|قنا
|3.
|محمد عتريس أحمد الأمين
|قنا
|4.
|إسماعيل محمود محمد محمد
|قنا
|5.
|عبد الكريم أحمد عبد الكريم أحمد
|قنا
|6.
|عمرو سعد محمود محمد
|قنا
|7.
|محمد الطيب خليفة سعيد
|قنا
|8.
|رجاء سعيد أحمد فراج
|قنا
|9.
|منال عبد العاطي عبد مناف أحمد
|قنا
|10.
|علي أبو الحسن علي عبد الله
|قنا
|11.
|أبو الحجاج يوسف خلف أحمد
|قنا
|12.
|محمود علي محمد دياب
|قنا
|13.
|عبد الخالق محمد فرج خير خضاري
|قنا
|14.
|أحمد حسن علي سواكن
|قنا
|15.
|جابر مصطفى جابر عبد القادر
|قنا
|16.
|هند عبد القوي مصطفى جاد الكريم
|قنا
|17.
|أحمد مسعود حسين علي
|قنا
|18.
|محمود سعد الدين أحمد حميدة
|قنا
|19.
|شريف إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم
|قنا
|20.
|حنان محمد علي بخيت
|قنا
|21.
|دعاء أحمد عمر عبد العزيز
|قنا
|22.
|ثناء محمد ذاكر محمد
|قنا
|23.
|أمل ربيع أحمد حسين
|قنا
|24.
|حنان عاطف فرغلي أبو العلا
|قنا
|25.
|أسماء عبد الفتاح عبد الحميد أحمد
|قنا
|26.
|دينا شعبان أحمد حمادة
|قنا
|27.
|تيسير عبد العاطي شقيفي بكري
|قنا
|28.
|مصطفى محمد عبد الرحيم محمود
|قنا
|29.
|أسماء عبد الستار محمد الأمير
|قنا
|30.
|نعمة حسين علي حسين
|قنا
|31.
|جمالات أحمد الصغير أحمد
|قنا
|32.
|شيماء رجب أحمد محمد
|قنا
|33.
|الدسوقي حسن زيدان أحمد
|قنا
|34.
|حمدي محمود الطاهر سعيد
|قنا
|35.
|منال فتحي عبد الحميد حسن
|قنا
|36.
|شهيرة عبد المالك عطالله عبد الوارث
|قنا
|37.
|سناء صفوت علي عبد الرحيم
|قنا
|38.
|صابرة أحمد محمد عبدالله
|قنا
|39.
|رضه محمود عسران بصري
|قنا
|40.
|أحمد شوقي أحمد ثابت
|قنا
|41.
|حامد سعد عباس خليل
|قنا
|42.
|سناء حمدي علي حسين
|قنا
|43.
|مسعود يوسف سليمان علي
|قنا
|44.
|جبريل برعي علي حفني
|قنا
|45.
|الزهراء أحمد عبادي سليم
|قنا
|46.
|هناء كمال محمد محمود
|قنا
|47.
|أحمد محمود محمد محمد
|قنا
|48.
|أحمد محمد أحمد عبد الرحيم
|قنا
|49.
|ناهد مسامح محمد وزيري
|قنا
|50.
|منار حسان أحمد دردير
|قنا
|51.
|ياسمين عبد الفتاح عبد اللاه صبرة
|قنا
|52.
|خالد أحمد عبده على
|قنا
|53.
|عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيم
|قنا
|54.
|محمد أحمد بسطاوى أحمد
|قنا
|55.
|شيماء محمد إبراهيم موسى
|قنا
|56.
|نهى البس محمود عبد اللطيف
|قنا
|57.
|إبراهيم سعيد محمود إسماعيل
|قنا
|58.
|أحمد مصطفى أحمد خليل
|قنا
|59.
|سحر محمد قناوي محمد
|قنا
|60.
|خديجة حمدي أبو المجد
|قنا
|61.
|سميرة أحمد محمود عيسى
|قنا
|62.
|وردة محمد حسين محمد
|قنا
|63.
|هناء فتحي عبد الحميد حسن
|قنا
|64.
|محمد عبد الصبور محمد محمود
|قنا
|65.
|أحمد حسين محمد حسين
|قنا
|66.
|محمود عبد الحليم الصغير محمد
|قنا
|67.
|سالم محمد سالم فرج
|قنا
|68.
|علاء عبد الرحيم حسين محمود
|قنا
|69.
|أحمد دندراوي أحمد سباق
|قنا
|70.
|محمود شحاتة مآذن محمود
|قنا
|71.
|معتز علي محمد حسين
|قنا