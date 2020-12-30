اعتماد 71 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء نتيجة اختبار (71) محفظا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الثالثة عشر ) تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2186) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :





هم : م الاسم المديرية 1. نور أحمد محمود أحمد قنا 2. عبد الناصر فهمي مناع محمد قنا 3. محمد عتريس أحمد الأمين قنا 4. إسماعيل محمود محمد محمد قنا 5. عبد الكريم أحمد عبد الكريم أحمد قنا 6. عمرو سعد محمود محمد قنا 7. محمد الطيب خليفة سعيد قنا 8. رجاء سعيد أحمد فراج قنا 9. منال عبد العاطي عبد مناف أحمد قنا 10. علي أبو الحسن علي عبد الله قنا 11. أبو الحجاج يوسف خلف أحمد قنا 12. محمود علي محمد دياب قنا 13. عبد الخالق محمد فرج خير خضاري قنا 14. أحمد حسن علي سواكن قنا 15. جابر مصطفى جابر عبد القادر قنا 16. هند عبد القوي مصطفى جاد الكريم قنا 17. أحمد مسعود حسين علي قنا 18. محمود سعد الدين أحمد حميدة قنا 19. شريف إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم قنا 20. حنان محمد علي بخيت قنا 21. دعاء أحمد عمر عبد العزيز قنا 22. ثناء محمد ذاكر محمد قنا 23. أمل ربيع أحمد حسين قنا 24. حنان عاطف فرغلي أبو العلا قنا 25. أسماء عبد الفتاح عبد الحميد أحمد قنا 26. دينا شعبان أحمد حمادة قنا 27. تيسير عبد العاطي شقيفي بكري قنا 28. مصطفى محمد عبد الرحيم محمود قنا 29. أسماء عبد الستار محمد الأمير قنا 30. نعمة حسين علي حسين قنا 31. جمالات أحمد الصغير أحمد قنا 32. شيماء رجب أحمد محمد قنا 33. الدسوقي حسن زيدان أحمد قنا 34. حمدي محمود الطاهر سعيد قنا 35. منال فتحي عبد الحميد حسن قنا 36. شهيرة عبد المالك عطالله عبد الوارث قنا 37. سناء صفوت علي عبد الرحيم قنا 38. صابرة أحمد محمد عبدالله قنا 39. رضه محمود عسران بصري قنا 40. أحمد شوقي أحمد ثابت قنا 41. حامد سعد عباس خليل قنا 42. سناء حمدي علي حسين قنا 43. مسعود يوسف سليمان علي قنا 44. جبريل برعي علي حفني قنا 45. الزهراء أحمد عبادي سليم قنا 46. هناء كمال محمد محمود قنا 47. أحمد محمود محمد محمد قنا 48. أحمد محمد أحمد عبد الرحيم قنا 49. ناهد مسامح محمد وزيري قنا 50. منار حسان أحمد دردير قنا 51. ياسمين عبد الفتاح عبد اللاه صبرة قنا 52. خالد أحمد عبده على قنا 53. عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيم قنا 54. محمد أحمد بسطاوى أحمد قنا 55. شيماء محمد إبراهيم موسى قنا 56. نهى البس محمود عبد اللطيف قنا 57. إبراهيم سعيد محمود إسماعيل قنا 58. أحمد مصطفى أحمد خليل قنا 59. سحر محمد قناوي محمد قنا 60. خديجة حمدي أبو المجد قنا 61. سميرة أحمد محمود عيسى قنا 62. وردة محمد حسين محمد قنا 63. هناء فتحي عبد الحميد حسن قنا 64. محمد عبد الصبور محمد محمود قنا 65. أحمد حسين محمد حسين قنا 66. محمود عبد الحليم الصغير محمد قنا 67. سالم محمد سالم فرج قنا 68. علاء عبد الرحيم حسين محمود قنا 69. أحمد دندراوي أحمد سباق قنا 70. محمود شحاتة مآذن محمود قنا 71. معتز علي محمد حسين قنا



