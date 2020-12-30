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اعتماد 71 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:41 م
محفظي القران الكريم
محفظي القران الكريم
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محمود ضاحي
 اعتمد   محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء  نتيجة اختبار (71) محفظا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الثالثة عشر ) تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2186) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

هم :

مالاسمالمديرية
1.     نور أحمد محمود أحمدقنا
2.     عبد الناصر فهمي مناع محمدقنا
3.     محمد عتريس أحمد الأمينقنا
4.     إسماعيل محمود محمد محمدقنا
5.     عبد الكريم أحمد عبد الكريم أحمدقنا
6.     عمرو سعد محمود محمدقنا
7.     محمد الطيب خليفة سعيدقنا
8.     رجاء سعيد أحمد فراجقنا
9.     منال عبد العاطي عبد مناف أحمدقنا
10.                       علي أبو الحسن علي عبد اللهقنا
11.                       أبو الحجاج يوسف خلف أحمدقنا
12.                       محمود علي محمد ديابقنا
13.                       عبد الخالق محمد فرج خير خضاريقنا
14.                       أحمد حسن علي سواكنقنا
15.                       جابر مصطفى جابر عبد القادرقنا
16.                       هند عبد القوي مصطفى جاد الكريمقنا
17.                       أحمد مسعود حسين عليقنا
18.                       محمود سعد الدين أحمد حميدةقنا
19.                       شريف إبراهيم عبد الفتاح إبراهيمقنا
20.                       حنان محمد علي بخيتقنا
21.                       دعاء أحمد عمر عبد العزيزقنا
22.                       ثناء محمد ذاكر محمدقنا
23.                       أمل ربيع أحمد حسينقنا
24.                       حنان عاطف فرغلي أبو العلاقنا
25.                       أسماء عبد الفتاح عبد الحميد أحمدقنا
26.                       دينا شعبان أحمد حمادةقنا
27.                       تيسير عبد العاطي شقيفي بكريقنا
28.                       مصطفى محمد عبد الرحيم محمودقنا
29.                       أسماء عبد الستار محمد الأميرقنا
30.                       نعمة حسين علي حسينقنا
31.                       جمالات أحمد الصغير أحمدقنا
32.                       شيماء رجب أحمد محمدقنا
33.                       الدسوقي حسن زيدان أحمدقنا
34.                       حمدي محمود الطاهر سعيدقنا
35.                       منال فتحي عبد الحميد حسنقنا
36.                       شهيرة عبد المالك عطالله عبد الوارثقنا
37.                       سناء صفوت علي عبد الرحيمقنا
38.                       صابرة أحمد محمد عبداللهقنا
39.                       رضه محمود عسران بصريقنا
40.                       أحمد شوقي أحمد ثابتقنا
41.                       حامد سعد عباس خليلقنا
42.                       سناء حمدي علي حسينقنا
43.                       مسعود يوسف سليمان عليقنا
44.                       جبريل برعي علي حفنيقنا
45.                       الزهراء أحمد عبادي سليمقنا
46.                       هناء كمال محمد محمودقنا
47.                       أحمد محمود محمد محمدقنا
48.                       أحمد محمد أحمد عبد الرحيمقنا
49.                       ناهد مسامح محمد وزيريقنا
50.                       منار حسان أحمد درديرقنا
51.                       ياسمين عبد الفتاح عبد اللاه صبرةقنا
52.                       خالد أحمد عبده علىقنا
53.                       عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيمقنا
54.                       محمد أحمد بسطاوى أحمدقنا
55.                       شيماء محمد إبراهيم موسىقنا
56.                       نهى البس محمود عبد اللطيفقنا
57.                       إبراهيم سعيد محمود إسماعيلقنا
58.                       أحمد مصطفى أحمد خليلقنا
59.                       سحر محمد قناوي محمدقنا
60.                       خديجة حمدي أبو المجدقنا
61.                       سميرة أحمد محمود عيسىقنا
62.                       وردة محمد حسين محمدقنا
63.                       هناء فتحي عبد الحميد حسنقنا
64.                       محمد عبد الصبور محمد محمودقنا
65.                       أحمد حسين محمد حسينقنا
66.                       محمود عبد الحليم الصغير محمدقنا
67.                       سالم محمد سالم فرجقنا
68.                       علاء عبد الرحيم حسين محمودقنا
69.                       أحمد دندراوي أحمد سباققنا
70.                       محمود شحاتة مآذن محمودقنا
71.                       معتز علي محمد حسينقنا

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