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إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن هذه اللحظة علينا أن ندرك أننا فى موقف صعب بسبب تزايد اعداد الإصابات من الموجة الثانية لفيروس كورونا، ونحتاج إلى أن نحذر، خصوصا القاطنين فى القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، وهذا يتناسب مع حجم القاهرة والجيزة من حيث العدد، والفيروس ينتشر فى المدن أكثر بسبب طبيعتها وطبيعة الزحام.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، إن 41 % من اصابات كورونا فى مصر، توجد فى الاسكندرية والقاهرة، ورغم ذلك، فالأرقام ليست دقيقة، لأن الأرقام أكبر من أن يخفيها أحد، فهناك حالات فى المنزل، وخارج التسجيل الرسمى، وحالات لم تقم بمسحات.

وتابع، الرقم الحقيقى فى أمريكا يعتقدون أنه 7 أضعاف، ولكن النسب دقيقة دقة بالغة، كلما نبعد عن القاهرة، نجد الأعداد والنسب تقل بعض الشيء، وأقل المحافظات اصابات 0.7%، والاسماعيلية 0.6%، ومع ذلك فالعلم قادر على حل الأزمة ولكن بعد وقت.

وأردف، المشككون فى اللقاح الصينى، ماذا يقولون عن الشحنات الموجودة حاليا من نفس اللقاح الصينى فى مطار اسطنبول، والتشكيك فى اللقاحات زيف فى مواجهة الحقيقة.
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